Ataque a tiros em espetáculo de funk faz dois mortos e seis feridos em Fortaleza

Entre as vítimas ficou um polícia militar e uma outra vítima cuja identidade não foi revelada.

Na madrugada deste sábado, um ataque a tiros fez dois mortos e deixou seis pessoas feridas, numa casa de espetáculos de funk, no bairro do Cágado, em Fortaleza, no Brasil, avança o jornal Folha Vitória.

O momento foi registado pelas câmaras de segurança de um posto de combustível próximo ao estabelecimento onde decorria o espetáculo de funk, o Complexo Botecaria. Segundo conta o jornal, as câmaras registaram o momento em que dois homens passam numa mota e o passageiro dispara em frente à casa de espetáculos, havendo ainda troca de tiros com os seguranças da festa.

Entre as vítimas mortais está o cabo da Polícia Militar Jeison Feitosa Bezerra, de 37 anos. A identidade da outra vítima não foi revelada.

Os feridos foram transportados para o Hospital Municipal João Elísio de Holanda e para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do Cabo Jeison Feitosa Bezerra.

"As Forças de Segurança realizam buscas para identificar e capturar os suspeitos do crime", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.