Bebé entre feridos de choque frontal em Famalicão

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.

Uma colisão frontal entre dois automóveis provocou três feridos, incluindo um bebé com cerca de dois anos, na tarde deste domingo, em Vale (São Cosme), no concelho de Vila Nova de Famalicão.

O alerta para o acidente, na avenida de Tibães, foi dado às 14h38. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Famalicenses e transportadas, com ferimentos leves, para o hospital da cidade.

A GNR esteve no local e investiga as causas do choque frontal.