Hospital de Penafiel fecha Urgência de Pediatria

Utentes deverão procurar atendimento no Hospital de S. João, no Porto.

A Urgência de Pediatria do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sediado em Penafiel, vai encerrar às 00h00 de terça-feira, sem data de reabertura prevista.

Em comunicado, o centro hospitalar indica que "por indisponibilidade de médicos que permitam completar as escalas de urgência, avisam-se todos os utentes que, a partir das 00.00 horas do dia 14 de novembro, e até novas indicações, estará encerrado para o exterior o Serviço de Urgência de Pediatria". Aquela unidade de saúde refere ainda que os utentes que necessitem daquele serviço, deverão procurar atendimento no Hospital de S. João, no Porto.

Entretanto, o mesmo centro hospitalar tinha já este domingo anunciado que o bloco de partos e o Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, que fecharam no dia 1, voltam ao atendimento, para já, nos dias 13,14 e 15 de novembro, ou seja, segunda, terça e quarta-feira.