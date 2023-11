Queda de avião militar dos EUA no Mar Mediterrâneo faz cinco vítimas mortais

Acidente aconteceu durante um treino militar.

Cinco soldados norte-americanos morreram, na noite de sexta-feira, quando o helicóptero em que seguiam se despenhou no Mar Mediterrâneo durante uma missão de treino, informaram as autoridades norte-americanas, citadas pela Reuters.Segundo o Comando Europeu dos Estados Unidos, que supervisiona as operações militares americanas na Europa, foram lançadas imediatamente operações de busca e salvamento, e decorre ainda uma investigação para apurar as causas do incidente.Segundo a Reuters, as forças armadas americanas enviaram dois porta-aviões, juntamente com navios de apoio e dezenas de aeronaves, para o Mediterrâneo oriental desde o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, para atuar como dissuasor e garantir que o conflito não se expanda.O acidente foi comunicado pela primeira vez no sábado pelo Comando Europeu dos EUA."Podemos dizer definitivamente que o voo da aeronave estava puramente relacionado com treino e não há indicações de atividade hostil", referiu o Comando.Em comunicado citado pela Reuters, o Comando Europeu informou ainda que as identidades das vítimas não vão ser divulgadas até que os parentes mais próximos sejam notificados.O presidente norte-americano Joe Biden expressou, este domingo, as condolências aos familiares das vítimas numa declaração.