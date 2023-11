PJ investiga morte de homem em Braga. Corpo encontrado em estado de decomposição dentro de casa

Autoridades estão no local.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar a morte de um homem de cera de 70 anos, cujo corpo foi encontrado, já em decomposição, no apartamento em que residia, no 12º andar do nº 114 da Avenida Padre Júlio Fragata, no centro da cidade.

Os Bombeiros Sapadores foram chamados por volta do meio-dia para procederem á abertura da porta do apartamento, que apresentava sinais de ter sido forçada. No interior encontrava-se o corpo do homem, já em estado de decomposição, o que indicia que a morte tenha ocorrido há mais de uma semana.

As autoridades realizaram perícias no local e o corpo foi retirado e conduzido ao Instituto de Medicina Legal por volta das 16h00.

Ao que apuramos, o cadáver apresentava sinais de agressão, presumindo-se que possa ter ocorrido um homicídio.

Para além disso, o interior do apartamento encontrava-se bastante remexido, o que indicia a eventual ocorrência de um assalto. No entanto, o facto de a porta de encontrar fechada à chave abre outros caminhos para a investigação.