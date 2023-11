Esfaqueado em rixa junto ao estádio do Marco de Canaveses

Vítima foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Um homem de 29 anos foi esfaqueado durante uma rixa, na tarde deste domingo, junto ao estádio municipal do Marco de Canaveses.

A agressão, na avenida Dr. Artur Melo e Castro, aconteceu por volta das 16h30. A GNR foi chamada ao local e acionou os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses.





A vítima foi transportada, com ferimentos leves, para o Hospital de S. João, no Porto. Por estar em causa um eventual crime de tentativa de homicídio, a GNR comunicou a agressão à Polícia Judiciária do Porto.