Web Summit arranca hoje com 2600 ‘startups’

A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do Mundo, arranca hoje em Lisboa com cerca de 800 oradores, pela primeira vez sem Paddy Cosgrave na liderança, num evento que termina em 16 de novembro.





O evento, que se realizou pela primeira na capital portuguesa em 2016, conta este ano com 2600 ‘startups’, “o maior número da história” da Web Summit, de acordo com a organização, com 900 investidores, 300 parceiros, 800 oradores, num total de 70 000 participantes, em que 42% são mulheres.