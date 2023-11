Adiado julgamento de 13 arguidos envolvidos em esquema de burla a empreiteiros

Fonte judicial disse que sessão foi adiada por motivo de doença de um dos elementos do coletivo de juízes do Tribunal de Vila Real.

O início do julgamento de 13 arguidos envolvidos num esquema de burla qualificada a empresários da construção civil e a um ex-emigrante, marcado para esta manhã, no Tribunal de Vila Real, foi adiado para sexta-feira.

Fonte judicial disse à agência Lusa que o julgamento dos arguidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 60 anos, foi adiado por motivo de doença de um dos elementos do coletivo de juízes do Tribunal de Vila Real.

O principal arguido do processo está a aguardar julgamento em prisão preventiva e está acusado pelo Ministério Público (MP) de 30 crimes de burla qualificada, 15 crimes de branqueamento e 19 crimes de uso de documento de identificação.

Os restantes 12 elementos da rede são também suspeitos, em diferente número, de crimes como burla qualificada, branqueamento e uso de documento de identificação.

De acordo com a acusação do MP, conjuntamente com o cunhado, de 30 anos, pelo menos desde meados de 2021 até ser detido em novembro desse mesmo ano, pela GNR, o suspeito terá enganado vários empreiteiros da construção civil, a quem propunha o fornecimento de mão-de-obra para obras, o que nunca foi concretizado.

O modo de atuar passava por consultar anúncios, em várias plataformas da Internet, através dos quais os empresários procuravam trabalhadores para obras a realizar em Portugal e em vários países da Europa.

Segundo o MP, o alegado cabecilha desta rede é ainda suspeito de ter burlado um ex-emigrante no Luxemburgo em 16.800 euros, convencendo-o de que seria capaz de reaver uma verba da Segurança Social daquele país por conta de duas operações a que foi submetido e que seria também capaz de obter 1.600 euros de reforma para a sua esposa.

As detenções aconteceram em novembro de 2021, após uma investigação do Comando Territorial de Vila Real da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC).