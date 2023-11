Duarte Cordeiro presta esclarecimentos sobre buscas ao ministério do Ambiente no final da audição sobre OE2024

Governante é mencionado em algumas escutas da Operação Influencer.

Recorde-se que António Costa pediu a demissão, na terça-feira, após o Ministério Público revelar que o chefe do Executivo é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática está esta segunda-feira a ser ouvido no Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2024. À chegada, Duarte Cordeiro garantiu que prestará declarações, no final da audição, a propósito das buscas ao ministério, no âmbito da Operação Influencer.O governante é mencionado em algumas escutas mas não se encontra entre os nove arguidos do processo.Esta segunda-feira, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, constituído arguido, apresentou a demissão ao primeiro-ministro.