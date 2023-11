Ministro do Ambiente diz que apresenta Orçamento no Parlamento por "sentido de dever"

Duarte Cordeiro recorda que um futuro Governo pode alterar o documento.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, afirmou esta segunda-feira estar no parlamento a apresentar Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) por "sentido de dever" e recordou que um futuro Governo o poderá alterar.

Falando no plenário da Assembleia da República, numa audição conjunta nas Comissões de Orçamento e Finanças e do Ambiente e Energia no âmbito da discussão na especialidade do OE2024, o ministro começou por recordar que o Governo está demissionário, após a renúncia do primeiro-ministro.

"Um futuro Governo terá o seu programa e, naturalmente, poderá alterar este Orçamento, as opções do Fundo Ambiental e alguns investimentos previstos nos fundos comunitários, de acordo com o seu Programa de Governo", disse numa intervenção inicial.

Duarte Cordeiro salientou que a ação climática e as políticas de ambiente "são cruciais para o futuro" do país, explicando depois os principais números e opções da proposta de Orçamento.

Para o ministro, trata-se de um Orçamento que incentiva o uso dos transportes coletivos, que protege as florestas, reduz o uso de materiais poluentes e as emissões de gases com efeito de estufa, e "estabiliza preços e protege as famílias e as empresas".

O ministro lembrou os financiamentos para o setor e as novidades do documento na área da mobilidade urbana e da promoção do transporte público, na área da energia e do clima, dos resíduos e da economia circular, ou na área dos recursos hídricos, e da conservação da natureza e florestas.