Continental anuncia que prevê cortar milhares de empregos

Grupo alemão prepara redução de gastos anuais no valor de 400 milhões de euros.

O fabricante de equipamento automóvel Continental anunciou esta segunda-feira que tenciona suprimir milhares de empregos a nível mundial para reduzir gastos anuais no valor de 400 milhões de euros em estruturas administrativas a partir de 2025.

O grupo alemão informou que ainda não decidiu o número exato de empregos que vai cortar.

"O número exato de empregos afetados em todo o mundo não está decidido, mas estará na casa dos quatro dígitos", possivelmente a "meio" desse intervalo, referiu o grupo Continental em comunicado.

A revista Manager Magazin informou no fim de semana que o corte afetará cerca de 5.500 empregos, incluindo 1.000 na Alemanha, citando fontes da empresa.

Esse número representaria perto de 3% do conjunto dos 200.000 trabalhadores da empresa no mundo.

A eliminação de emprego deve abranger sobretudo funções administrativas.

A Continental, que prevê pôr em andamento todas as medidas com a maior responsabilidade social possível, dará mais informação sobre a sua estratégia no dia 04 de dezembro.