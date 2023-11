Ministro do Ambiente diz que tem lugar "sempre ao dispor do primeiro-ministro"

Duarte Cordeiro lembra que não é arguido na 'Operação Influencer'.

Recorde-se que António Costa pediu a demissão, na terça-feira, após o Ministério Público revelar que o chefe do Executivo é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça . O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse, esta segunda-feira, que tem o lugar "sempre ao dispor do primeiro-ministro", durante uma audição no Parlamento sobre o Orçamento do Estado para 2024."Faço parte de um Governo demissionário. É meu dever, de serviço público, participar até que um novo Executivo resulte das eleições legislativas que já estão marcadas", afirmou Duarte Cordeiro.O governante lembrou que não é arguido na 'Operação Influencer', decorrente da investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio. "Tivemos buscas no ministério, acompanhámo-las e colaborámos. Continuamos disponíveis para tal", frisou.Esta segunda-feira, na mesma audição, o ministro garantiu que os projetos do lítio para as minas de lítio em Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real, cumprem a lei.