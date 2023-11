Presidente da República exonera João Galamba e secretário de Estado da Economia

Marcelo Rebelo de Sousa aceita demissão do ministro das Infraestruturas e de Pedro Cilínio.

uma "profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função.

O Presidente da República exonerou, esta segunda-feira, João Galamba e Pedro Cilínio, das respetivas funções de ministro das Infraestruturas e de secretário de Estado da Economia.Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a decisão surgiu "a pedido dos próprios" e tem "efeito imediato".Esta segunda-feira, o ministro das Infraestruturas renunciou ao cargo apósO Ministério da Economia e do Mar emitiu um comunicado a informar do pedido de demissão de Pedro Cilínio e garantiu que tal não estava relacionado com os "temas que têm vindo a público nos últimos dias".