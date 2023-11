Impostos rendem mais 1463 milhões do que o previsto

As previsões do Governo foram “excessivamente conservadoras” no que toca às receitas dos impostos e das contribuições para 2023 e 2024, de acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que critica as medidas fiscais avulsas introduzidas nos orçamentos. Segundo a UTAO, é o crescimento económico que sai prejudicado.