Crianças do ‘Reino do Pineal’ já vão à escola

Polícia Judiciária interveio depois de um bebé da comunidade ter morrido.

O ‘Reino do Pineal’, uma comunidade que se instalou em Oliveira do Hospital, está deserta. Depois da intervenção da PJ, em agosto, devido à morte de um bebé, apenas o líder e a família residem no local. Também os dois filhos já vão à escola.



Atualmente, são poucas as movimentações. O CM presenciou, esta segunda-feira, a ida de um técnico para a manutenção de painéis solares. Dentro da propriedade havia apenas uma autocaravana.