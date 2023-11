Preso após 28 assaltos a casas em seis meses na Moita

Suspeito ficou em prisão preventiva.

Um homem de 33 anos foi detido pela GNR do Montijo após uma vaga de assaltos a casas no concelho da Moita. Segundo a própria GNR, "o suspeito esteve envolvido em 28 furtos em residências, que ocorreram entre os meses de abril e outubro".



A sucessão de crimes levou a autoridade a abrir uma investigação, que durou seis meses e culminou agora com a detenção do homem. A prova recolhida não deixou dúvidas e o suspeito ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório.