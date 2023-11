Empresário, mulher e filha espancados num assalto em Amarante

Encapuzados utilizaram uma arma de fogo para intimidar a família que foi sequestrada.

Quatro ladrões encapuzados espancaram e amarraram esta segunda-feira um empresário da restauração, a mulher e uma filha durante um assalto em Figueiró, Amarante. O grupo tinha uma arma de fogo (ou uma réplica) e ameaçou a família. Os assaltantes fugiram com dinheiro, joias e um carro. A GNR foi ao local, mas o caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária do Porto, que investiga o paradeiro do gangue violento.









O alerta para o assalto foi dado pouco depois das 2h30. O grupo conseguiu aceder ao interior da casa e surpreendeu a família, deixando-a aterrorizada. O primeiro alerta dava conta de que uma mulher teria sido agredida com murros na cara. O caso, porém, viria a revelar-se mais grave, com o sequestro e agressão do homem, proprietário de uma quinta de eventos e da sua família.

O assalto ocorreu numa das ruas principais de Figueiró. O grupo já conheceria a zona bem como as rotinas das vítimas e terá planeado o assalto ao pormenor sabendo que guardavam dinheiro e artigos de valor na habitação. Para já ainda não se sabe a quantia que o roubo rendeu aos assaltantes.





A PJ já esteve na habitação e recolheu os vestígios deixados. As vítimas não conseguiram descrever com exatidão o grupo, que atuou de rosto tapado.