Adepto agredido e retirado do pavilhão depois de fazer críticas ao FC Porto durante Assembleia Geral

Desacatos começaram depois do apoiante dos dragões ter falado sobre alterações propostas aos estatutos.

Antes da Assembleia Geral (AG) do FC Porto ter sido cancelada devido a confrontos violentos, um adepto foi agredido e retirado do pavilhão do Dragão Arena após ter discursado sobre o clube.Durante cinco minutos, o apoiante dos dragões criticou as casas do clube e algumas alterações propostas aos estatutos. A intervenção não agradou a alguns dos presentes, que começaram desacatos no recinto.A AG do clube foi reagendada para dia 20 de novembro, próxima segunda-feira.