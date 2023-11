Suzana Garcia chama “porco machista” a general

Nova cara da TVI está contra Agostinho Costa e a favor de Helena Ferro Gouveia.

No seguimento da notícia dada em primeira mão pelo Correio da Manhã, de que Agostinho Costa e Helena Ferro Gouveia se envolveram numa discussão acesa nos estúdios da CNN Portugal, que terminou com o Major-general a chamar "mal-educada, ignorante e feia", e a analista a atirar-lhe um copo de água, Suzana Garcia, veio agora falar sobre o episódio no canal da Media Capital.



A advogada, que voltou na semana passada à antena da TVI como comentadora do programa ‘Dois às 10’, defendeu a analista e fez duras críticas ao Major-general Agostinho Costa. "Querida Helena Ferro Gouveia: o porco machista não merecia a água que ‘lhe deu a beber’. Um abraço solidário", partilhou a também vereadora da Câmara Municipal da Amadora.