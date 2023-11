Ator Pedro Teixeira e a AG do FC Porto: "Senti medo e vergonha, é um dia impossível de esquecer"

Ator e adepto dos dragões lamenta cenas de pancadaria e fala em "descalabro".

Pedro Teixeira recorreu na manhã desta terça-feira às redes sociais para, num longo comunicado, lamentar as cenas de pancadaria que aconteceram na noite desta segunda-feira, na Assembleia Geral do FC Porto. O ator, que há poucos dias tinha trocado alguns argumentos com Fernando Madureira, falou sobre o "descalabro" e a "vergonha" que se viveram, falando também em "sócios agredidos na bancada, homens e mulheres de todas as idades"."Hoje acordei, olhei para o pulso e percebi que não tinha sido só um pesadelo.A Assembleia Geral do FC Porto aconteceu mesmo e não podia ter corrido pior.Podíamos falar da falta de organização, podíamos e devíamos ter discutido os pontos que estavam a ser votados com vista à alteração dos estatutos.Podíamos ter estado em paz a votar numa das maiores Assembleias de sempre do clube, onde os sócios compareceram de uma forma estrondosa.. e que bonito que estava a ser.Ver milhares de sócios à espera para exercer o seu direito ao voto, para participar e ter uma voz ativa. Estávamos felizes enquanto esperávamos naquela fila interminável, olhávamos uns para os outros com orgulho no que estava ali a acontecer.A pior parte veio depois. Começaram a surgir os primeiros relatos vindos da primeira sala, do auditório.Mais tarde, a notícia de que a Assembleia ia ser suspensa por 45min e que ia ser dada a oportunidade a todo este mar imenso de sócios de estar presente e poder participar, num recinto que nos acolheria a todos.O que assistimos depois foi um descalabro, bastava um simples manifesto para que se fosse destratado com insultos. Foi uma vergonha, sócios agredidos na bancada, homens e mulheres de todas as idades.Isto tudo perante uma direção e uma mesa da Assembleia Geral impávida e serena enquanto sócios do clube eram varridos das bancadas. A única coisa que interessava era prosseguir com a ordem de trabalhos. Não houve uma palavra, os braços e as pernas continuavam cruzados enquanto tudo acontecia mesmo ali à frente de todos.Pouca segurança, zero polícia de segurança pública, pancadaria e intimidação.Isto está errado!Uma situação destas jamais poderia ter acontecido num país livre e democrático.Senti medo e vergonha do que se passou.É um dia impossível de esquecer.Dia 20 há nova Assembleia Geral, e será bonito e extremamente importante que estivéssemos lá todos novamente e num clima muito mais sereno e seguro, pois será inaceitável e incompreensível que depois do que se passou ontem a PSP e o Ministério Público não tomem medidas e protejam a ordem pública e a segurança de todos.Viva o FC Porto!".