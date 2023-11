Lula da Silva acusa Israel de cometer atos terroristas em Gaza

"Nunca vi uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes", disse o presidente do Brasil depois da chegada dos brasileiros resgatados de Gaza.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, acusou Israel de estar a cometer atos terroristas contra civis inocentes na Faixa de Gaza, igualando as ações do governo de Benjamin Netanyahu e as forças de defesa israelitas aos brutais atos cometidos pelo Hamas ao atacar civis em 7 de outubro. Lula fez a dura declaração na madrugada desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Brasília ao receber 32 brasileiros e familiares resgatados da Faixa de Gaza após intensas e tensas negociações com Israel.

"Aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está a cometer atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles (as crianças e as mulheres) não estão a matar soldados.", declarou Lula da Silva, claramente emocionado e indignado.

Desde o início do conflito generalizado entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza, Lula tem criticado tanto a brutalidade dos ataques de 7 de outubro levados a cabo pelo grupo palestiniano extremista contra civis israelitas quanto a resposta dada a essa brutalidade pelas forças militares de Israel, mas evitava declarações mais duras pois aguardava a saída da Faixa de Gaza dos brasileiros encurralados pela guerra no enclave. Mas, desde que o avião da presidência da República que enviou para resgatar os brasileiros descolou do Aeroporto do Cairo, para onde o grupo conseguiu finalmente sair, Lula subiu o tom e já durante a tarde de segunda-feira tinha afirmado que os atos de Israel comparam esse país à brutalidade do Hamas, fazendo a Confederação Israelita do Brasil emitir um comunicado repudiando a frase, que considerou "muito perigosa".

Ainda no aeroporto, o veterano governante brasileiro lembrou que, de acordo com dados avançados pelas autoridades palestinianas, pelo menos cinco mil crianças já foram mortas durante a resposta militar de Israel, e que outras 1500 estão desaparecidas. Para Lula, essas crianças inocentes desaparecidas muito provavelmente estão sob os escombros dos edifícios arrasados pelas bombas disparadas por Israel, que reduziram a pó a Faixa de Gaza e a vida que os seus habitantes construiram ao longo de décadas de incontáveis sacrifícios.

"Certamente, essas crianças desaparecidas estão no meio dos escombros, da destruição de tudo o que as pessoas levaram décadas para construir. Uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo tudo."-Acrescentou o chefe de Estado.

Os 32 brasileiros resgatados após muita pressão do governo brasileiro vão ficar dois dias num hotel da Força Aérea Brasileira em Brasília para receberem cuidados médicos, para se recuperarem fisicamente, se alimentarem e receberem documentos atualizados, e depois cada um seguirá o caminho que preferir. Os que possuem família no Brasil irão para casa desses familiares, e o que não têm ninguém vão ser encaminhados para uma casa-abrigo no interior do estado de São Paulo, onde ficarão até que, com o apoio de autoridades federais e regionais, consigam integrar-se e continuar a vida pelos seus próprios meios.