Israel confirma morte de soldado que estava refém e apareceu em vídeo do Hamas

Noa Marciano servia como soldado raso no corpo de defesa da fronteira.

O Exército israelita confirmou, esta terça-feira, a morte da militar Noa Marciano, raptada e mantida em cativeiro em Gaza pelo Hamas.

A militar apareceu num vídeo divulgado pelo grupo extremista islâmico. As imagens mostravam-na, inicialmente, com vida, surgindo depois imagens do que o grupo dizia ser o corpo da militar após um ataque israelita em Gaza.

Segundo a agência Reuters, esta é a primeira vez que Israel confirma afirmações feitas pelo Hamas, que no passado afirmou que dezenas de reféns dos ataques de 7 de outubro morreram ou desapareceram na sequência da guerra em Gaza.

O comunicado do exército não explicita as circunstâncias da morte da militar, apenas descreve o caso como a "morte de uma refém às mãos de uma organização terrorista" e acrescenta que Noa Marciano servia como soldado raso no corpo de defesa da fronteira.