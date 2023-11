Trio rapta jovem de 20 anos por acharem que lhes tinha roubado um carro. Ficou quatro dias em cativeiro

Rapto aconteceu junto a um espaço de diversão noturna, em Setúbal. Jovens já foram detidos pela PJ.

Três jovens, com 24 e 25 anos, foram detidos pelo rapto de um jovem de 20 anos junto a um espaço de diversão noturna em Setúbal, informou a Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira.Segundo comunicado, o crime aconteceu na madrugada do dia 4 de novembro, quando o grupo forçou a vítima a entrar no carro em que seguiam. A vítima esteve em cativeiro até o dia 8 deste mês e foi sujeita a "agressões físicas durante vários dias".Os detidos eram conhecidos da vítima. Segundo a PJ, agiram em forma de vingança porque acreditavam que tinha roubado o carro pertencente a um dos elementos do grupo.Após serem presentes a tribunal, um dos suspeitos ficou em prisão domiciliária. Os outros dois detidos ficaram sujeitos a apresentações diárias e semanais à polícia.