Marinha coordena resgate de pessoa que caiu ao mar na Madeira

Vítima apresentava escoriações e sinais de hipotermia.

A Marinha Portuguesa coordenou uma operação de busca e salvamento de uma pessoa de 23 anos de nacionalidade inglesa que caiu ao mar na Poça das Lesmas, na tarde desta terça-feira.O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal recebeu a informação pelas 14h00, através do SANAS Madeira. O indivíduo, quando foi encontrado, encontrava-se "a flutuar agarrado a uma boia", refere a Marinha em comunicado.Ao local do resgate foi empenhada uma embarcação do SANAS MADEIRA, do comando local da Polícia Marítima do Funchal e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.A vítima, que apresentava escoriações e sinais de hipotermia, foi transportada para uma unidade hospitalar.