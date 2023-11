‘Taskmaster’ lidera gravações em outubro

Big brother’, da tvi, foi o programa mais mencionado nas redes sociais.

A análise dos programas que dominaram as audiências, gravações e redes sociais em outubro revela alguns dados surpreendentes. Um deles é o facto de ‘Taskmaster’, o formato exibido ao sábado à noite na RTP 1, ser a gravação mais visionada no próprio dia (neste caso o episódio de 28 de outubro), com uma média de 210 200 telespectadores.