Comissão de ética diz que Centeno cumpriu deveres de conduta mas admite danos para a imagem da instituição

A Comissão de ética do Banco de Portugal admitiu, esta quarta-feira, os danos para a imagem da instituição no caso de Mário Centeno e afirmou ainda que o governador do Banco de Portugal "cumpriu deveres gerais de conduta".

"No seu parecer, a Comissão de Ética manifesta o entendimento de que o Governador agiu com a reserva exigível nas concretas circunstâncias nele descritas e cumpriu os seus deveres gerais de conduta como membro do Conselho de Administração, independentemente de outros desenvolvimentos que se verificaram à volta da situação e que são estranhos ao Banco de Portugal e ao Governador. O Conselho de Administração considera que sempre estiveram reunidas as condições de independência do Banco de Portugal e dos seus órgãos para o exercício das suas competências", pode ler-se no comunicado.

