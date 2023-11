PSP apedrejada em bairro da Amadora

Uma Equipa de Investigação Criminal foi ao local e novamente apedrejada.

Três equipas da PSP foram apedrejadas e alvo de garrafas de vidro, na noite de terça-feira, no bairro do Casal da Mira, na Amadora, confirmou ao CM o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Não se registaram feridos - apenas danos na porta lateral de um dos carros da PSP – e não houve ninguém detido ou identificado.

Segundo a mesma fonte, a PSP foi chamada ao bairro pelas 21h25 porque viaturas de moradores teriam sido alegadamente apedrejadas. Assim que uma Equipa de Intervenção Rápida e uma Equipa de Investigação Criminal chegaram ao local foram alvo das pedras e das garrafas. Abandonaram a zona para salvaguardar a sua integridade física.

Pelas 23h20, a avenida Marechal Costa Gomes, a principal do bairro do Casal da Mira, foi cortada pelos delinquentes com recurso a mobiliário urbano e pedras. Uma Equipa de Investigação Criminal foi ao local e novamente apedrejada.

Já às 00h30 desta quarta-feira, a PSP foi novamente chamada porque um ecoponto tinha sido incendiado. No entanto, os polícias não entraram no bairro e os bombeiros, por não estarem reunidas as condições de segurança, também não, confirmou ao CM Mário Conde, comandante dos bombeiros da Amadora.