Bruno Fernandes na mira do Al Hilal

Clube de Jesus vai suspender contrato com o lesionado Neymar para abrir uma vaga.

O Al Hilal prepara-se para suspender o contrato com Neymar, que recupera de uma lesão grave no menisco, para abrir uma vaga no plantel para outro craque, com o português Bruno Fernandes (Manchester United) na mira.









Com Neymar a falhar o resto da temporada, o Al Hilal procura soluções no mercado europeu para colmatar uma ausência de peso, e é aqui que entra o nome de Bruno Fernandes. O médio internacional português do Manchester United, que já treinou sob o comando de Jorge Jesus no Sporting, é o principal pretendido, mas há outros nomes em agenda.

Face aos resultados menos conseguidos dos red devils e à entrada de novos investidores, como Jim Ratcliffe, o homem mais rico de Inglaterra, prepara-se uma revolução na equipa. Bruno Fernandes tem qualidade e mercado, pelo que poderá ser vendido por 100 milhões de euros, verba que não assusta os sauditas. Jorge Jesus teria assim uma arma de peso na luta pelo título de campeão. O Al Hilal lidera o campeonato com 35 pontos, mais quatro do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Otávio e treinado por Luís Castro.