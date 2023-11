Taxas do cartão de refeição vão ter limite

"Colocam uma inibição do lado de quem recebe subsídio de refeição", explica Jamila Madeira.

Jamila Madeira, deputada do PS, referiu, esta quarta-feira, que uma das medidas propostas pelo partido para o Orçamento do Estado para 2024 é o limite nas taxas dos cartões de refeição.Em resposta aos jornalistas, Jamila Madeira, começa por evidenciar que os cartões de refeição são "muito disseminados na nossa sociedade" e que não estão ao mesmo nível de plafonamento de outros cartões em termos de taxas de transação."Colocam uma inibição do lado de quem recebe subsídio de refeição", disse a deputada do PS. "A lógica é nivelar, criar o mesmo teto ou um teto que usa como referência em termos de diretiva comunitária para os cartões de débito também aos cartões de refeição para que não sejam desincentivados nem os utilizadores nem naturalmente a rede que pode disponibilizar essas refeições aos utilizadores", concluiu Jamila Madeira.Desta forma os cartões de refeição, que muitas empresas usam para pagar o subsidio de refeição aos trabalhadores, não podem custar mais aos comerciantes que outros cartões bancarios.