Chega quer Costa no Parlamento com Urgência

Partido vai convocar debate sobre o ministério das Infraestruturas.

O Chega vai pedir um debate com carácter de urgência no Parlamento sobre o Ministério das Infraestruturas depois de António Costa ter assumido a pasta deixada por João Galamba.

"O Chega vai propor um debate de urgência e espera que seja o próprio primeiro-ministro a vir ao debate no parlamento", disse, esta quarta-feira, André Ventura no Parlamento. O deputado explicou que o debate será para falar "sobre a TAP" e "os negócios que estão sob suspeitas".





André Ventura acrescentou que o partido suspeita "que tenha sido sempre António Costa a gerir o Ministério das Infraestruturas".Relativamente à proposta do Partido Socialista para eliminar o aumento do IUC, medida prevista no Orçamento do Estado para 2024, o Chega considera que a decisão, por contrariar Fernando Medina, ministro das Finanças, é "o que de mais reles e baixo e eleitoralismo tem a política".