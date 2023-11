Montenegro compreende que seja Costa a assumir a pasta das infraestruturas

"Parece-me entendível que o primeiro-ministro possa gerir essa área da atividade com os outros membros do governo", disse o líder do PSD.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas, após a demissão de João Galamba na sequência da Operação Influencer."Parece-me entendível que o primeiro-ministro possa gerir essa área da atividade com os outros membros do governo", disse o líder do PSD.Sobre a polémica de Mário Centeno, Montenegro considera que "não foi bom para o governador do Banco de Portugal envolver-se voluntariamente em questões políticas".O líder do PSD reforçou ainda a privatização da TAP como a "melhor estratégia de desenvolvimento da companhia aerea" e que , caso ganhe as próximas eleições marcadas para o dia 10 de março, será decidida a localização do novo aeroporto.

Recorde-se que o Palácio de Belém publicou hoje uma nota com o título "primeiro-ministro assume funções de ministro das Infraestruturas e Presidente da República aceita nomeação de secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas".

O Presidente da República revelou, nesse comunicado, que aceitou a proposta de recondução de Frederico Francisco, que passará a secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas na dependência do primeiro-ministro, António Costa.

"Nos termos do número 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 9 de maio, com a exoneração do ministro das Infraestruturas as suas funções foram assumidas pelo primeiro-ministro. Assim, o Presidente da República aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, como novo secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do primeiro-ministro", lê-se na nota do Palácio de Belém.

Na segunda-feira, o Presidente da República exonerou com efeito imediato o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, que lhe foram propostas pelo primeiro-ministro.

João Galamba, constituído arguido no âmbito da operação "Influencer", pediu a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas na segunda-feira, ao início da tarde, que justificou com a necessidade de assegurar tranquilidade e discrição para a sua família, e que foi aceite pelo primeiro-ministro.

O ex-ministro das Infraestruturas foi constituído arguido no âmbito da operação "Influencer", relacionada com negócios de exploração de lítio e hidrogénio e da criação do centro de dados de Sines.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro.