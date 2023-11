Primeira treinadora-adjunta da liga alemã: adversário do Sp. Braga na Champions faz história

Union Berlim nomeia para o cargo Marie-Louise Eta, de 32 anos.

O Union Berlim escolheu a primeira treinadora adjunta da história da Liga alemã, Marie-Louise Eta, avançou a agência Reuters.Esta quarta-feira, o adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões anunciou a saída do treinador Urs Fischer, devido a maus resultados. Marco Gote assume interinamente a função de técnico principal e Marie-Louise Eta, de 32 anos, integra a equipa como adjunta.A ex-futebolista internacional alemã jogou a maior parte da carreira com o apelido de solteira, Bagehorn. Durante o percurso, venceu uma Liga dos Campeões pelo Turbine Potsdam, da Alemanha. Enquanto treinadora, Marie-Louise Eta orientou equipas jovens, incluindo os sub-19 do Union Berlim.O clube está em último lugar da Liga alemã e perdeu três dos quatro jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Real Madrid lidera o Grupo C, com 12 pontos, seguido do Nápoles, com sete. O Sporting de Braga soma três pontos e o Union Berlim apenas um.