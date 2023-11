Jogador do Pedras Rubras morre com 23 anos

Jovem foi vítima de leucemia.

Leandro Noverça, jogador de 23 anos do FC Pedras Rubras, faleceu esta quarta-feira, informou o clube nas redes sociais. O jovem morreu de leucemia."Hoje o Pedras Rubras ficou mais só….Foi uma enorme luta do nosso menino", escreveu o clube.O defesa estava no emblema da AF Porto desde os 14 anos de idade.