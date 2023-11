Árbitros e delegados custam 13 970 euros em comida ao Benfica

O Benfica gastou quase 14 mil euros com as refeições de árbitros, observadores e delegados da Liga nas ofertas de cortesia após os jogos em casa da sua equipa principal e secundária durante três épocas. O valor exato (13 970,08 €, acrescidos de IVA) consta do despacho de arquivamento do processo dos vouchers.Saiba mais no Correio da Manhã.