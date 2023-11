Governo de saída acelera progressões no Estado

Critérios para classificação de ‘muito bons’ e ‘bons’ serão alargados.

O Governo vai acelerar as progressões dos mais de 738 mil funcionários públicos. A mudança no sistema de avaliações, que faz descer o número de pontos de 10 para oito necessários para que o trabalhador progrida na carreira, será aplicado já no atual ciclo de avaliação (2023 a 2024) para ter efeitos em 2025, avança o ‘Negócios’.Saiba mais no Correio da Manhã.