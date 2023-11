Uma morte e dois casos de Legionella em centro social de Matosinhos

Doença dos Legionários pode ocorrer como caso isolado ou na forma de surto, sendo mais frequente entre o final do Verão e o Outono.

Dois casos de Legionella, um dos quais mortal, foram registados em Leça do Balio, Matosinhos. Questionada pelo, a Administração Regional de Saúde do Norte confirma que naquele concelho foi identificado um "cluster, com provável origem ambiental num Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas, tendo sido confirmados, até à data, dois casos, registando-se um óbito, e implementadas as medidas de controlo". Mais indica a ARS/Norte que, "tendo em conta que o período de incubação pode ser de até 14 dias (sendo o mais comum de 5-7 dias), as autoridades continuarão a monitorizar o surgimento de eventuais novos casos".Ainda no Norte, mas em Caminha tinha já sido "identificado um cluster com sete casos confirmados até à data, encontrando-se este cluster em fase de investigação epidemiológica e de determinação das medidas de saúde pública necessárias para o seu controlo"."As Autoridades de Saúde locais, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional, encontram-se a desenvolver a investigação epidemiológica e ambiental, de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), determinando as medidas de saúde pública, ajustadas e proporcionais, à avaliação de risco, permanecendo atentas à evolução da situação. Serão tomadas as medidas adicionais que se revelem necessárias, em estreita colaboração com a DGS", acrescenta a ARS/Norte em esclarecimento aoA Doença dos Legionários, uma pneumonia provocada pela bactéria Legionella pneumophila, caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia. A doença atinge, com mais frequência, adultos, habitualmente fumadores, doentes cujo sistema imunitário esteja debilitado e portadores de doenças crónicas (diabetes, doenças pulmonares, doenças renais ou neoplásicas). A pneumonia provocada por Legionella pode ser grave, podendo a morte ocorrer em 5-14 % dos doentes. A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) ou, mais raramente, por aspiração de água contaminada com a bactéria.Este microrganismo vive, habitualmente, na água, em ambientes aquáticos naturais, como rios e lagos, podendo contaminar sistemas de água criados pelo Homem, como redes prediais de abastecimento, sistemas de refrigeração, entre outros.A Doença dos Legionários pode ocorrer como caso isolado ou na forma de surto, sendo mais frequente entre o final do Verão e o Outono.