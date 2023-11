Condenado a 14 anos de prisão por matar homem a murro

Arguido estava em prisão preventiva, na cadeia de Custóias, em Matosinhos.

António Ferreira Soeiro foi condenado esta quinta-feira a 14 anos de prisão por ter matado a murro José Teixeira, de 73 anos, por este não lhe ter vendido heroína, a 26 de janeiro deste ano, na Vila das Aves.A juíza-presidente do coletivo do Tribunal de Matosinhos destacou a "perversidade" do crime, cometido contra uma pessoa que se deslocava com recurso a uma canadiana, e referiu que o facto de o arguido ter confessado parcialmente os factos o beneficiou. Entendeu o coletivo que António Soeiro agiu com dolo eventual e não com dolo direto.O arguido estava em prisão preventiva, na cadeia de Custóias, em Matosinhos.