Português detido por megafraude nos EUA

Economista de 29 anos inflacionava a solidez da sua empresa para atrair clientes.

Um português da alta finança foi detido no Aeroporto de Newark, Estados Unidos, por fraude em pirâmide de centenas de milhões de dólares com empréstimos. Carlos Santos, 29 anos, CEO da Ethos Asset Management, de San Diego (Califórnia), teria um esquema em que atraía clientes com promessa de lucros, enganando-os.



No início, conseguiu burlar mais investidores, pagando-lhes com o dinheiro das novas adesões, adulterando os extratos bancários e inflacionando os saldos. Segundo a Procuradoria da Califórnia, está indiciado por conspiração para fraude eletrónica, com pena máxima de 20 anos de prisão. Na página da empresa, diz ser CEO de um grupo em 72 países.