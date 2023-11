Decisão unânime: Conselho Superior do FC Porto deixa cair revisão estatutária e AG é cancelada

Decisão tomada após desacatos da noite de segunda-feira entre associados.

O Conselho Superior do FC Porto votou favoravelmente, e de forma unânime, a retirada da proposta de alteração dos estatutos do clube na Assembleia Geral Extraordinária da próxima segunda-feira. Com isto, cai também a realização da própria AG, que fica sem efeito.

Assim, a próxima reunião magna do universo azul e branco será a de dia 23, no caso uma AG da SAD para apreciar e votar o seu Relatório e Contas de 2022/23, seguindo-se a AG do clube, com a mesma ordem de trabalhos mas relativa ao seu exercício, que, sabe

, irá realizar-se no dia 29 deste mês.