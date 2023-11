Alessandro Florenzi admite ter apostado mas não em futebol

Colega de Rafael Leão no Milan está a ser investigado pelo exercício abusivo de apostas.





Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Em causa está o exercício abusivo de apostas, a mesma acusação de que é alvo Nicolò Zaniolo, extremo ex-Roma, atualmente ao serviço dos ingleses do Aston Villa.

Nicolò Zaniolo. De acordo com a informação prestada pelo advogado no final da audiência, o defesa do Milan explicou que realizou apostas, mas nunca em jogos de futebol e prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público italiano.

A 12 de outubro, o jornal Corriere dello Sport revelou o envolvimento de Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo numa "rede clandestina de apostas", cujo centro de operações era o Whatsapp . Os dois primeiros enfrentam suspensões de sete e dez meses, respetivamente.

Alessandro Florenzi, colega de Rafael Leão no Milan, admitiu ter apostado, mas não em jogos de futebol. O anúncio foi feito durante uma audiência na Procuradoria de Turim, esta quinta-feira, avançou o jornal italiano Corriere dello Sport. defesa de 32 anos está a ser investigado por apostas ilegais em Itália , juntamente comEsta quinta-feira, Alessandro Florenzi chegou à Procuradoria de Turim acompanhado do mesmo advogado que representa