Corpo de mulher encontrado no frigorífico do namorado no Texas nos EUA

Mulher já estava desaparecida há cerca de um ano.

A polícia encontrou o corpo de Heather Schwab, de 35 anos, dentro do frigorífico do namorado, Chad Stevens, no Texas, nos Estados Unidos, segundo avança a FOX4News. De acordo com uma declaração da polícia, a vítima já teria desaparecido há mais de um ano, mas o corpo só foi encontrado este domingo.

A polícia de McKinney obteve um mandado de busca para a casa do suspeito a 6 de novembro, que começaram por utilizar drones para captar imagens do quintal. Contudo, só quando a polícia entrou na casa é que encontrou o corpo de Schwab, embrulhado em grandes quantidades de plástico, dentro de um frigorífico.

"A única entrada para a cozinha tinha sido suspeitamente fechada e escondida do resto dos residentes com um bocado de chapa de pedra", afirma o mandado de captura, segundo a FOX4News.

Depois de o corpo ter sido encontrado, e numa conversa feita com os investigadores do caso, Stevens afirmou que a namorada morreu em julho de 2022 e admitiu ter posto o corpo dela no frigorífico por não saber o que fazer com ele.

Contou várias histórias diferentes para explicar o que aconteceu, mas acabou por afirmar que a namorada morreu três dias após escorregar no duche e bater com a cabeça.

O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado pela mãe, que disse aos investigadores que não via a filha há cerca de um ano. Segundo conta o canal, as duas estavam de relações cortadas porque a filha consumia drogas.