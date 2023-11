Fracassam protestos convocados por Jair Bolsonaro contra Governo de Lula da Silva

Na maior parte das cidades para onde foram marcadas essas manifestações, elas nem chegaram a acontecer.

Os protestos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o governo do presidente Lula da Silva para esta quarta-feira, feriado do Dia da Proclamação da República, foram um rotundo e inesperado fracasso. Convocados pelas redes sociais por Bolsonaro e aliados para ocorrerem em cidades de todo o Brasil, no que pretendia ser uma significativa demonstração de repúdio popular ao novo governo, os protestos não tiveram a resposta esperada e acabaram por ser mais um revés para o antigo presidente.

Na maior parte das cidades para onde foram marcadas essas manifestações, elas nem chegaram a acontecer, dado o exíguo número de pessoas que compareceram. Nas duas cidades mais importantes do Brasil, a capital, Brasília, e a mais populosa, São Paulo, tiveram actos, mas o número de participantes foi tão baixo que chamou a atenção.

Em Brasília, onde Jair Bolsonaro vive agora e onde ele já conseguiu reunir multidões, somente cerca de duzentas pessoas compareceram ao acto. Vestindo verde e amarelo, as cores do Brasil, exibindo bandeiras brasileiras e de Israel, algo que já se tornou comum em actos da extrema-direita brasileira, os manifestantes fizeram um pequeno desfile de aproximadamente um quilómetro pelo chamado Eixo Monumental, grande via expressa que leva à Esplanada dos Ministérios, e depois improvisaram um comício junto à sede do Banco Central atacando Lula e, como sempre, os juízes do Supremo Tribunal Federal, STF.

Em São Paulo, onde Bolsonaro alcançou uma votação muito expressiva nas presidenciais de Outubro do ano passado e onde conseguiu fazer eleger governador o seu ex-ministro Tarcísio de Freitas, o número de seguidores do antigo governante foi ainda menor do que o da capital do país. Jornalistas contaram cerca de 100 pessoas concentradas em frente ao prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na icónica Avenida Paulista, exibindo igualmente faixas contra o STF e chamando Lula da Silva de "ladrão", e o número de bolsonaristas era tão reduzido que eles tiveram até dificuldade para interditar uma das faixas da avenida, desistindo daí a pouco.

Não obstante a insistência da convocação dos actos nas redes sociais nos dias anteriores, ontem Jair Bolsonaro não se manifestou, nem para agradecer aos poucos seguidores que enfrentaram um calor abrasador para irem aos protestos, para comentar a pouca adesão ou mesmo para informar se participaria em alguma dessas manifestações, o que poderia aumentar a participação popular. Bolsonaro nunca vai a um evento de rua logo no início, exactamente para não correr o risco de participar num fracasso, ele primeiro espera reunir um grande número de pessoas para depois aparecer, e não aparece se avaliar o número pequeno.