Namorada de jogador de hóquei morto por lâmina de patim encontra anel de noivado

Adam Johnson planeava pedir Ryan Wolfe em casamento.

A namorada de Adam Johnson, jogador de hóquei no gelo morto por um golpe de lâmina de patim na garganta , encontrou um anel de noivado em casa, avançou esta quinta-feira o USA Sports Today.De acordo com amigos do atleta, Adam Johnson comprou o anel para Ryan Wolfe antes de o casal voar para Inglaterra para a temporada 2023/2024 e planeava pedi-la em casamento. Ryan Wolfe encontrou-o no apartamento que partilhava com o desportista dos Nottingham Panthers, em Inglaterra, depois de a família do jogador a pôr a par do segredo.A 28 de outubro, durante um jogo do clube, na sequência de uma queda aparatosa de dois atletas junto de Adam Johnson, um deles, Matt Pesgrave, acabou por golpeá-lo. Na terça-feira, a polícia de South Yorkshire deteve um homem por suspeita do homicídio do jogador , sem confirmar a identidade do indivíduo.