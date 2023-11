Norte é o ponto de partida dos candidatos a líder do PS

Está escolhida a região do País por onde vai começar a campanha interna dos dois candidatos à liderança do PS. É do Norte que as duas caravanas vão arrancar. Daqui a cerca de um mês, os socialistas vão ter de optar pela cruzinha em Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro e, desta forma, escolher quem querem como candidato a primeiro-ministro às eleições de 10 de março de 2024.