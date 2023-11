Homem agride, viola e ameaça menina de 14 anos com quem vivia. Criança contou tudo na escola

Menina foi ameaçada para se manter em silêncio.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 39 anos por ser suspeito de crimes de violação agravada contra uma menor, no concelho de Odemira.Os factos remontam ao passado mês de setembro e outubro. Os crimes ocorreram no interior da residência da vítima, com 14 anos, onde o agressor também vivia.O homem aproveitou a proximidade à vítima e o facto de se encontrar sozinho com a mesma, sem vigilância da progenitora, para a obrigar com recurso à violência física a práticas sexuais.A menina foi ameaçada de forma a manter-se em silêncio que acabou por ser quebrado em âmbito escolar.O detido tem antecedentes por violência doméstica e ficou em prisão preventiva.