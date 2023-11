Mariana Monteiro em destaque na guerra de contratações na ficção

Dança de atores entre a SIC e a TVI está cada vez mais intensa, mas há também casos de tentativas frustradas de transferências.

O fim da maior parte dos contratos de exclusividade - ferramenta muito usada, durante vários anos, para fidelizar os artistas aos canais - e o aumento do número de produções de ficção televisiva nacional têm contribuído muito para agitar o mercado de contratações de atores em Portugal. Uma guerra travada, sobretudo, entre SIC e TVI - a RTP joga noutro campeonato, já que as suas produções contam com muitos atores ligados aos dois canais privados e, mesmo no caso dos exclusivos, tanto a estação de Paço de Arcos como a de Queluz de Baixo têm permitido que os seus rostos integrem elencos do canal público.‘Roubar’ atores à ficção da SIC tem sido - e enquanto a tão aguardada vitória nas audiências não chega - uma das principais batalhas de José Eduardo Moniz desde que assumiu a direção-geral da TVI, em fevereiro de 2022. Dois dos exemplos mais emblemáticos, já este ano, foram Alexandra Lencastre e Diogo Amaral, que nos últimos anos fizeram parte da ficção da SIC mas, entretanto, regressaram a ‘casa’ e gravam agora a nova novela da TVI, ‘Cacau’, que estreia em breve. Mas a SIC, liderada por Daniel Oliveira, tem também respondido com contratações pontuais, como são os casos de Joaquim Horta ou Ana Varela - esta última vai integrar o elenco da próxima novela, protagonizada por Sofia Ribeiro, que finalmente se estreia na ficção da SIC depois de anos ligada à TVI.Mas nem todas as tentativas de contratação têm sido bem-sucedidas. Recentemente, Moniz tentou ‘resgatar’ para os ‘quadros’ da ficção da TVI uma ex-‘moranguita’, agora menina bonita da SIC: Mariana Monteiro. A atriz de 34 anos, que tem construído uma carreira pautada por longas pausas entre projetos, ainda manteve conversações com Moniz, sabe a ‘Boa Onda’, mas optou por ficar na SIC. Questões salariais e uma contraproposta, com novos projetos, por parte da SIC terá pesado na decisão.O mesmo aconteceu com Lourenço Ortigão. Recorde-se que o ator chegou a encontrar-se com o diretor da TVI numa altura em que ainda não tinha a renovação fechada com a SIC, mas acabou por acertar a continuação no terceiro canal. Entretanto, apurou a ‘Boa Onda’, muitos outros nomes têm recebido propostas, formais ou informais, para trocar (novamente) de canal. São exemplo disso Marina Mota, atualmente no plantel da SIC mas cujo regresso à TVI é desejado, e Diogo Morgado, que nos últimos anos tem estado ligado à TVI mas já recebeu abordagens da SIC.