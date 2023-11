Luis Rubiales banido do futebol espanhol durante três anos

Sanção coincide com a duração da suspensão decretada pela FIFA.





como a rainha Letizia e a infanta Sofia, e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino.





O Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) baniu Luis Rubiales durante três anos do futebol espanhol, avançou esta sexta-feira o jornal El Español. A sanção coincide com a duração da suspensão decretada pela FIFA, em outubro.O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol beijou na boca a avançada Jennifer Hermoso durante os festejos da conquista por Espanha do Mundial feminino, a 20 de agosto. Antes do beijo, tocou nos genitais em plena tribuna, ao lado de figuras da Coroa espanhola,O TAD decretou um ano e meio de suspensão ao ex-dirigente por cada um destes gestos, impedindo Luis Rubiales de exercer qualquer cargo no desporto espanhol.