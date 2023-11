Última guitarra de Kurt Cobain leiloada por cerca de 1,3 milhões de euros

Fender Mustang era "a favorita" do vocalista dos Nirvana e foi usada na última digressão da banda.

A guitarra usada pelo músico norte-americano Kurt Cobain no último concerto foi vendida em leilão por mais de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros), anunciou a leiloeira.

A guitarra Fender Mustang, para canhotos, era "a favorita" do vocalista dos Nirvana, usada na última digressão dos Nirvana, em 1993-1994, indicou a Julien's Auctions, num comunicado divulgado na sexta-feira.

O instrumento leiloado em Nashville, no estado do Tennessee, está intacto, ao contrário de muitas das guitarras partidas em palco pela lenda do grunge.