Homem de 47 anos morre em colisão entre moto e carro em Castro Marim

Acidente causou ainda dois feridos.

Um homem de 47 anos morreu este sábado na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 122 (EN122) em Castro Marim, no distrito de Faro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil do Algarve.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente, que ocorreu na localidade do Azinhal, causou ainda dois feridos leves.

A colisão, para a qual foi dado o alerta às 15h46, obrigou ao corte da estrada até às 17h15, referiu.

No local estiveram 17 operacionais acompanhados por seis veículos e um helicóptero, concluiu a fonte.