Finalista de Psicologia e estagiária em creche: quem era a fã de Taylor Swift que morreu durante concerto no Brasil

no Rio de Janeiro.Uma amiga, Emiliane Félix, de 22 anos, contou este sábado à Globo que a jovem lhe enviou, com regularidade, fotografias de 'looks' da cantora norte-americana, ao longo do último mês.

De acordo com a fonte, Ana Clara Machado era filha de pais separados, mas unida a eles. "Ontem [sexta-feira], eu fui a casa da mãe dela e ela chorou, a dizer que a Ana morreu a cumprir um sonho de uma vida", detalhou Emiliane Félix. Recentemente, Ana Clara Machado convidou a mãe a viver consigo.A fã de Taylor Swift estava a concluir o curso de Psicologia e a estagiar numa creche, onde era conhecida como "tiazinha". Na faculdade, organizava festas para a comunidade estudantil.Este mês de novembro, o gato da jovem morreu, na sequência de uma paragem cardíaca. Chamava-se Benji, o nome do animal de estimação de Taylor Swift. pai de Ana Claro Machado relatou que a cantora distribuiu água aos fãs durante o concerto, "um absurdo para um evento desta dimensão".Este sábado, o Governo brasileiro anunciou que passou a permitir a entrada de garrafas de água em espetáculos . Segundo a imprensa local, mil pessoas desmaiaram no recinto durante a atuação de Taylor Swift.O Brasil vive uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira. A sensação térmica atingiu 59 graus em algumas zonas da cidade.